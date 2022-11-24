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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Франция может позволить себе осуждать Россию за ракетные удары по её энергоструктуре, только если наравне осуждаться будет и Киев, который проводит обстрелы Донбасса с 2014 года.

"Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям на Донбассе, которые проходили с 2014 года. Ни одного осуждения от руководства Франции мы не слышали", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что никакого осуждения со стороны Франции до этого не высказывалось.

Таким образом Песков отреагировал на призыв лидера Франции Эммануэля Макрона наказать РФ за удары, которые она наносит по украинским энергообъектам.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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