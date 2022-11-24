МИД Молдавии: обстреливая Украину, Москва устроила нам гуманитарную катастрофу

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью западным журналистам рассказал, что 90% страны осталось без электричества.

"Водопровод, теплоснабжение, светофоры и троллейбусы — отключение электричества затронуло всё. Мы традиционно покупаем электроэнергию у Украины и Румынии. Перебои начались полтора месяца назад. Сейчас всё совсем плохо", — говорит глава молдавской дипломатии.

По его словам, блэкаут Кишинёву "опосредованно" устраивает Москва, причём "специально":

"Нам необходимо электричество. Нам нужен газ. Не уверен, что нам есть, откуда их взять. Это очень опасная ситуация. Молдаване могут попытаться уехать в ЕС. Возможно, мы столкнулись с гуманитарным кризисом, который почувствует вся Европа", — заявил Попеску.

Каким образом Москва лишает Молдавию электричества, Попеску не пояснил. Да его интервьюеры и не спросили.