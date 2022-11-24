Постпред РФ Ульянов: в МАГАТЭ не говорят, кто обстреливает ЗАЭС, из-за устава

Представителям МАГАТЭ хорошо известно, кто именно наносит удары по Запорожской АЭС, однако вслух они об этом не говорят, основываясь на уставе и мандате организации. Такую точку зрения высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат уточнил, что, согласно действующему уставу и мандату, сотрудники МАГАТЭ не должны определять виновных в такого рода делах.

"Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях", — объяснил Ульянов в беседе с РИА Новости.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что представителям его агентства неизвестно, откуда наносятся удары по станции, однако у них и нет задачи найти виновных в этом, их основная цель — обеспечение безопасности объекта.