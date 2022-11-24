Myśl Polska: у ЕС и США угасло желание продолжать помогать Киеву

От украинского конфликта устали на Западе. Кроме того, нарастает раздражение и возмущение поведением элит Украины, так как любая помощь испаряется буквально в воздухе, пишет издание Myśl Polska. Желание помогать у ЕС и США угасает.

Реальные суммы денежной помощи Украине нигде не оглашаются, по официальным данным, Киев получил порядка 4 млрд евро и 19 млрд долларов США, пишет источник. Однако вместе с наращиваем помощи на Западе нарастает и волнение по поводу её нецелевого использования.

"50 миллионов долларов США Владимиром Зеленским и его близкими и друзьями были потрачены на приобретение недвижимости в Швейцарии. То есть средства, которые, как предполагалось, будут направлены на поддержку разрушенной украинской экономики, оказались присвоенными. <…> Даже если какая-то небольшая часть помощи всё же раздавалась в рамках гуманитарной благотворительной помощи, то её выдача осуществлялась по принципу языкового апартеида", — цитирует Myśl Polska журналиста Кэндис Оуэнс.

Таким образом, становится очевидно, что чем больше становится известно о растратах Киева, тем больше просьбы Владимира Зеленского о дополнительных траншах вызывают негатив в Америке и Евросоюзе. Украинско-российский конфликт становится не интересен Западу, отмечает польское издание.