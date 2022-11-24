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Лукашенко предупредил Киев о полном уничтожении Украины

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что киевский режим может предотвратить многочисленную потери украинцев, если сядет за стол переговоров с Москвой, в противном случае, Украина перестанет существовать как государство.

"Всё в руках Украины. Если они не хотят гибели, надо останавливаться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", — сообщил он в разговоре с журналистами.

Ранее президент заявил, что если Россия рухнет, то страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажутся под обломками.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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