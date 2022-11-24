Глава "Росатома" Лихачёв: Киев намерен водить МАГАТЭ за нос

В планах Киева — пускать пыль в глаза МАГАТЭ, водя их за нос в свете происходящего на Запорожской АЭС. Так представители киевской власти будут делать до тех пор, пока западные кураторы Украины не дадут им другую команду.

Такое мнение высказал глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

"Пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут водить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершения", — сказал Лихачёв журналистам.

Глава "Росатома" добавил, что над территорией Запорожской АЭС "не должна пролететь ни одна пуля".