Рябков: контактов между РФ и США на президентском уровне пока не планируется

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, у России пока нет планов по контактам с Вашингтоном на уровне глав государств.

Рябков отметил, что на данный момент общение с американцами проходит в формате телефонных разговоров на дипломатическом уровне, президенты обеих стран в нём не участвуют.

"Планов проведения такого контакта не было, мы и сейчас не планируем какие-либо контакты высокого уровня. У нас идет диалог по обычным дипломатическим каналам", — сказал Рябков в ходе брифинга.

Замминистра отметил, что сейчас на тему Украины с США "не о чем разговаривать", так как позиции Москвы и Вашингтона являются диаметрально противоположными, и на их основе полноценный диалог пока не представляется возможным, учитывая также предварительные условия для переговоров, озвученные Киевом.

Ранее Рябков допустил возможность диалога с американской стороной на более высоком уровне в будущем.