Глава киевского режима Владимир Зеленский в срочном порядке запросил у США химическое оружие для украинской армии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.
По словам политика, Зеленский намерен применить химоружие на территории Донбасса.
"У киевского режима паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС", — написал Кива в своём Telegram-канале.
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