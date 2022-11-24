Кива: Зеленский запросил у США химоружие для его применения в Донбассе

Глава киевского режима Владимир Зеленский в срочном порядке запросил у США химическое оружие для украинской армии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

По словам политика, Зеленский намерен применить химоружие на территории Донбасса.

"У киевского режима паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС", — написал Кива в своём Telegram-канале.