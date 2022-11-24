Захарова: власти Украины позорно идут на дно, горделиво подняв средний палец

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала неприличный жест постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

Она напомнила: после заседания Совбеза организации по украинскому вопросу дипломат заявил в соцсетях, что одна из самых ужасных его обязанностей — слушать представителя России в ООН. Кроме того, Кислица прикрепил к посту собственную фотографию со средним пальцем, поднятым вверх.

Как пояснила Захарова, злоба, слабоумие, аморальность, продажность и бесноватость — характерные черты Киева.

"Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая жест Кислицы, отметил, что такое поведение свойственно только "видному украинскому дипломату". Представители Белоруссии в организации призвали Киев вернуться к цивилизованной риторике.