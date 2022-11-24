Foreign Policy: главная уязвимость Украины — зависимость от Starlink

Чрезмерная зависимость Украины от спутников американского миллиардера Илона Маска является главной уязвимостью Украины. Такое мнение высказал обозреватель Риши Айенгар в статье Foreign Policy.

Автор отметил, что частично оплатили работу сервиса Starlink США, Великобритания и Польша, а 1300 терминалов в октябре из-за отсутствия денег уже отключались. Неустойчивость в финансовых вопросах может в будущем обернуться проблемами, считает он.

Поиск альтернатив на случай, если Маск прекратит финансирование Starlink, Киев уже начал. Также план для облегчения предоставления таких услуг в будущем разрабатывают в Вашингтоне, заявил журналист FP.