Глава Минэнерго Украины Галущенко: блэкаут миновал, энергосистема работает

Энергосистема Украины 23 ноября столкнулась с блэкаутом, однако сейчас она вновь начала работать "как единое целое". Об этом проинформировал министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко.

Министр признал, что ситуация в энергетической сфере Украины очень сложная.

"Ситуация сложная в целом по стране, есть области, где увеличили поставки электроэнергии. Нужно понимать, что вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме в результате обстрелов. Ситуация очень сложная. Но на 4 утра (5.00 мск) мы смогли объединить энергосистему, она работает как единая", — сказал Галущенко в ходе всеукраинского телемарафона.

Министр считает, что АЭС Украины до вечера вновь вернут работоспособность и опять начнут производить электроэнергию.

23 ноября Минэнерго Украины проинформировало, что все АЭС и большая часть ТЭС страны оказались на какой-то период обесточены, без электричества остались многие потребители. Однако 24 ноября в украинском ведомстве уведомили, что им удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.