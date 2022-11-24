Генерал Анджейчак: ВСУ не должны менять тактику после падения ракет в Польше

Независимо от результатов расследования ракетного инцидента в районе польского Пшеводува, украинская армия не должна менять свою тактику ведения боевых действий. Об этом заявил начальник штаба вооружённых сил Польши генерал Раймунд Анджейчак.

Он убеждён, что именно Россия должна отвечать за массированные удары по территории Незалежной, которые наносятся рядом с границами стран НАТО. Генерал считает, что эта "рискованная игра" может спровоцировать эскалацию конфликта.

"Дело не в Украине или украинских системах ПВО, а в том, кто инициировал эту ситуацию, и почему Россия наращивает удары по инфраструктуре, расположенной так близко к польской границе", — заявил Анджейчак в интервью Breaking Defense.