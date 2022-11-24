Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Врач из Перми купил на свои деньги снаряжение для СВО
В ГД внесли законопроект о сокращении ветеранов боевых действий на предприятии
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Из семьи погибшей от переохлаждения четырёхлетней россиянки изъяли детей
Кива: Зеленский запросил у США химоружие для его применения в Донбассе
В Генштабе ВСУ разработали похоронный алгоритм из-за высоких потерь
Захарова: власти Украины позорно идут на дно, горделиво подняв средний палец
Politico: США обеспокоены, что Россия может применить химоружие на Украине
NYT: выпущенная ВСУ американская ракета попала в дом в Краматорске

Генерал Анджейчак: ВСУ не должны менять тактику после падения ракет в Польше

Мир

Независимо от результатов расследования ракетного инцидента в районе польского Пшеводува, украинская армия не должна менять свою тактику ведения боевых действий. Об этом заявил начальник штаба вооружённых сил Польши генерал Раймунд Анджейчак.

Он убеждён, что именно Россия должна отвечать за массированные удары по территории Незалежной, которые наносятся рядом с границами стран НАТО. Генерал считает, что эта "рискованная игра" может спровоцировать эскалацию конфликта.

"Дело не в Украине или украинских системах ПВО, а в том, кто инициировал эту ситуацию, и почему Россия наращивает удары по инфраструктуре, расположенной так близко к польской границе", — заявил Анджейчак в интервью Breaking Defense.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Десант НАТО готовится занять Одессу
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева Знак зодиака 24 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
Последние материалы
Foreign Policy: главная уязвимость Украины — зависимость от Starlink
Сказочные текстуры: шесть главных причин выращивать хвойные деревья на даче
Рогов заявил, что поставленная Западом техника ВСУ оказалось бесполезной в СВО
Впервые за 30 лет в США построят исследовательский ядерный реактор
Глава Минэнерго Украины Галущенко: блэкаут миновал, энергосистема работает
TAC: США должны перестать следовать принципу "всё по воле киевского режима"
Генерал Анджейчак: ВСУ не должны менять тактику после падения ракет в Польше
Коберник: детей из русских школ отправим на второй год в "интеграционные классы"
Юрий Визбор: Четыре жены, все — любимые
Пищевая сода пригодится огороднику от болезней растений и вредных насекомых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников