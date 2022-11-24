Бывший советник министра образования Украины, грантоедка Иванна Коберник заявила, что после возвращения под контроль Киева потерянных территорий, дети, которые проходили обучение в русских школах, оставят на второй год для прохождения обучения по украинской программе.
"Если мы хотим не очковтирательства, а честной интеграции детей в украинскую образовательную систему и полноценное обучение, нам сейчас нужно немедленно перенимать европейский опыт интеграционных классов", — об этом она сказала в эфире "Радио НВ".
По словам экс-советника, пойти на второй год в тот же класс не так страшно, главное дать ребёнку нужное киевскому режиму образование.
"Повторно пойти в тот класс — это страшное слово "второгодник" — это не страшное слово. А это честная попытка дать ребенку хорошее образование, если он не имел возможности учиться полноценно по программе", — заключила она.
Ранее директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова заявила, что украинский язык продолжат преподавать в школах Запорожской области по три часа в неделю на правах родного языка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.