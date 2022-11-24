Коберник: детей из русских школ отправим на второй год в "интеграционные классы"

Бывший советник министра образования Украины, грантоедка Иванна Коберник заявила, что после возвращения под контроль Киева потерянных территорий, дети, которые проходили обучение в русских школах, оставят на второй год для прохождения обучения по украинской программе.

"Если мы хотим не очковтирательства, а честной интеграции детей в украинскую образовательную систему и полноценное обучение, нам сейчас нужно немедленно перенимать европейский опыт интеграционных классов", — об этом она сказала в эфире "Радио НВ".

По словам экс-советника, пойти на второй год в тот же класс не так страшно, главное дать ребёнку нужное киевскому режиму образование.

"Повторно пойти в тот класс — это страшное слово "второгодник" — это не страшное слово. А это честная попытка дать ребенку хорошее образование, если он не имел возможности учиться полноценно по программе", — заключила она.

Ранее директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова заявила, что украинский язык продолжат преподавать в школах Запорожской области по три часа в неделю на правах родного языка.