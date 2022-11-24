Власти США должны ограничить действия киевского режима и призвать руководство Украины к переговорам с РФ. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в материале для The American Conservative.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский поступает абсолютно безрассудно. Как пояснил эксперт, Киев пытается сделать так, чтобы Североатлантический альянс присоединился к конфликту. Бэндоу предостерёг НАТО от вмешательства в боевые действия. Он убеждён: такой шаг способен спровоцировать ядерное противостояние.
Специалист осудил сотрудников администрации американского президента Джо Байдена за слабую позицию по инциденту с украинской ракетой, которая упала на территории Польши. Обозреватель TAC считает, что власти США должны усилить контроль за Киевом. Вашингтон несёт ответственность за поведение Зеленского, так как снабжает его оружием, сказано в статье.
"Ракетный манёвр главы Украины указывает на необходимость сменить курс Вашингтона в отношении Киева", — подчеркнул автор публикации.
Он выступил за то, чтобы США перестали следовать принципу "всё по воле киевского режима". Кроме того, Бэндоу призвал к возобновлению дипломатического диалога по мирному урегулированию конфликта.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.