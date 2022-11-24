Постпред РФ в ООН Полянский поиздевался над украинским дипломатом Кислицей

Глава делегации Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсетях фото, где показывает неприличный жест, обращаясь к России. Пост стал поводом для иронии первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

"Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата", — отреагировал на фотографию Полянский, представив Кислицу.

Поведение Кислицы вызвало возмущение и у белорусского постпреда при ООН Валентина Рыбакова. Он поставил под сомнение его дипломатический статус, заметив, что дипломат должен уметь в любой ситуации разговаривать с противниками и вести себя цивилизованно.

В публикации Кислица также объяснил, что серия ударов российских ракет 23 ноября не оставила ему "никаких дипломатических вариантов".