Инспекторы МАГАТЭ после ударов по Запорожской АЭС замерили радиационный фон на объекте путём дозиметрических замеров. Отклонений в показателях фона на станции не выявлено, он соответствует норме. Об этом рассказал представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко.
"Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы", — сказал Шевченко в разговоре с РИА Новости.
Согласно сообщению Минобороны РФ, по территории ЗАЭС со стороны ВСУ в эти выходные было выпущено свыше 20 крупнокалиберных снарядов. 23 ноября вечером представители МАГАТЭ проинформировали об очередном отключении ЗАЭС от внешнего электроснабжения.
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