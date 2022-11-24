МАГАТЭ не выявило отклонений фона на ЗАЭС после обстрелов ВСУ

Инспекторы МАГАТЭ после ударов по Запорожской АЭС замерили радиационный фон на объекте путём дозиметрических замеров. Отклонений в показателях фона на станции не выявлено, он соответствует норме. Об этом рассказал представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко.

"Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы", — сказал Шевченко в разговоре с РИА Новости.

Согласно сообщению Минобороны РФ, по территории ЗАЭС со стороны ВСУ в эти выходные было выпущено свыше 20 крупнокалиберных снарядов. 23 ноября вечером представители МАГАТЭ проинформировали об очередном отключении ЗАЭС от внешнего электроснабжения.