Южнокорейские власти обиделись на сестру лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон за то, что она обозвала всех политиков страны "идиотами".
В МИД Южной Кореи заявили, что её поведение недопустимо.
"Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости", — передаёт Yonhap.
Ранее Ким Ё Чжон резко ответила на заявление Сеула о том, что Южная Корея может ввести самостоятельные рестрикции против КНДР. По словам сестры северокорейского лидера, южнокорейские политики "идиоты и болваны", и могут вводить сколько угодно санкций.
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