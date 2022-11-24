Сестра Ким Чен Ына назвала политиков Южной Кореи "идиотами"

Южнокорейские власти обиделись на сестру лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон за то, что она обозвала всех политиков страны "идиотами".

В МИД Южной Кореи заявили, что её поведение недопустимо.

"Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости", — передаёт Yonhap.

Ранее Ким Ё Чжон резко ответила на заявление Сеула о том, что Южная Корея может ввести самостоятельные рестрикции против КНДР. По словам сестры северокорейского лидера, южнокорейские политики "идиоты и болваны", и могут вводить сколько угодно санкций.