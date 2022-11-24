Ермак европейцам: нам плохо без света, подайте генераторов, кто сколько сможет

Глава администрации Президента Украины Андрей Ермак заявил, что перебои в подаче электроэнергии в стране "могут продолжаться неделями". Сейчас, по его словам, Киев пытается получить от союзников "стратегический резерв генераторов".

В среду Ермак принял участие в запуске европейского проекта помощи по поставке генераторов на Украину. Выступая на мероприятии по видеосвязи, он сказал, что проект может помочь украинцам "пережить самую трудную зиму в современной истории страны".

"Генераторы — это основное оборудование, обеспечивающее основные потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи в случае отключения электроэнергии (…) Они нам нужны как стратегический резерв на случай полного и непрерывного отключения электроэнергии, которое может длиться неделями", — цитирует его слова пресс-служба администрации президента Незалежной.

Он также отметил, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, особенно автоматические трансформаторы, автоматические выключатели, реле и ограничители перенапряжения.

Напомним, вчера на Украине автоматически остановились все АЭС. И запустить их снова не возможности из-за отсутствия электричества.

Получается, что не зря гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей по возможности покинуть страну на зиму:

Украинцы имеют мало шансов здоровыми пережить зиму дома, а уезжать некуда