Повторение высокоточных ударов России по энергосистеме Украины привели к отключению света в Молдавии. Кроме того, Киев остался без воды, передаёт EADaily.
"Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всём Киеве. Просим на всякий случай запастись водой", — сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Как сообщили молдавские власти, оказалось, что на сутки страна погрузилась во тьму из-за неспособности энергосистемы справиться с перегрузками.
"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября", — заявили в Кишинёве.
В середине ноября в стране были массовые отключения света.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.