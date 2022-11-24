Молдавия осталась без света из-за Украины: повторение ситуации 15 ноября

Повторение высокоточных ударов России по энергосистеме Украины привели к отключению света в Молдавии. Кроме того, Киев остался без воды, передаёт EADaily.

"Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всём Киеве. Просим на всякий случай запастись водой", — сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Как сообщили молдавские власти, оказалось, что на сутки страна погрузилась во тьму из-за неспособности энергосистемы справиться с перегрузками.

"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября", — заявили в Кишинёве.

В середине ноября в стране были массовые отключения света.