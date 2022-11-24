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Украина лишила ЕС российской нефти, остановив транзит по своей территории

Мир

Украина остановила эксплуатацию участка южной ветки нефтепровода "Дружба", который проходит по её территории, сообщает российский экспортёр нефти "Транснефть".

Украина лишила ЕС российской нефти, остановив транзит по своей территории

По словам советника президента "Транснефти" Игоря Дёмина, транспортировка "чёрного золота" "на участке от Брода до Карпат" приостановлена на неопределённый срок.

Представитель корпорации отметил, что поставки по белорусскому участку трубопровода продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе Киев прекратил поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", объяснив это российским авиаударом, попавшим в трансформаторную станцию недалеко от границы с Белоруссией, нитка нефтепровода была повреждена, что вызвало "падение напряжения”.

Позже Киев объявил о планах повысить плату за транзит российской нефти, идущей по трубопроводу в ЕС, из-за возросших затрат в результате российских воздушных и ракетных ударов, нацеленных на энергетическую инфраструктуру страны.

Кстати, в этом году плата за транзит нефти Украиной уже дважды повышалась. Согласно сообщениям, последнее повышение — в апреле — привело к общему увеличению цен в годовом исчислении до 51%.

Построенная в 1960-х годах, "Дружба" является одной из самых длинных трубопроводных сетей в мире, которая транспортирует сырую нефть примерно на 4 тыс. км от России на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Германии, Венгрии, Польше и Словакии.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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