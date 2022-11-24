Поляки "не идиоты", чтобы развязывать полномасштабную войну с Россией, заявил политолог Алексей Мартынов.
Он подчеркнул, что громкие высказывания Варшавы, закупка оружия и увеличение армии не является подготовкой к конфликту с российской стороной.
"Они же не идиоты с Россией воевать. Вы прослушайте, буквально на днях был интересный пранк у (президента Польши Анджея. — Прим. ред.)] Дуды, очень забавно, когда от имени Макрона с ним по телефону поговорили Лексус с Вованом, он там прямо же говорит о том, что — "зачем же мы будем, мы что, сумасшедшие, что ли"? — заявил Мартынов "Украине.ру".
Варшава "выжидает" когда сможет забрать у Украины "свои" территории и восстановит Речь Посполитую, особенно на фоне изрядно ослабшего Киева.
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