Политолог Мартынов: поляки "не идиоты", чтобы воевать с Россией

Поляки "не идиоты", чтобы развязывать полномасштабную войну с Россией, заявил политолог Алексей Мартынов.

Он подчеркнул, что громкие высказывания Варшавы, закупка оружия и увеличение армии не является подготовкой к конфликту с российской стороной.

"Они же не идиоты с Россией воевать. Вы прослушайте, буквально на днях был интересный пранк у (президента Польши Анджея. — Прим. ред.)] Дуды, очень забавно, когда от имени Макрона с ним по телефону поговорили Лексус с Вованом, он там прямо же говорит о том, что — "зачем же мы будем, мы что, сумасшедшие, что ли"? — заявил Мартынов "Украине.ру".

Варшава "выжидает" когда сможет забрать у Украины "свои" территории и восстановит Речь Посполитую, особенно на фоне изрядно ослабшего Киева.