Беженцы с Украины пожаловались на то, что их выселяют из отеля в Дублине, где они проживали с мая. Об этом сообщило ирландское RTE Radio 1.
В отеле в пригороде Дублина живут уже несколько месяцев около двухсот беженцев. Извещение о том, что их переселят в неизвестное пока место с 28 ноября, они получили на прошлой неделе. У украинцев произошедшее вызвало "шок".
Одна из украинок заявила, что они хотели бы остаться на прежнем месте. Женщина сказала, что они и дети расстроены и растеряны, а многие могут потерять работу в случае переселения, так как нашли её в этом районе.
Сочувствие украинским беженцам выразила и директор одной из школ, где учатся их дети. Она заявила, что тоже "в шоке" от этого решения.
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