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Беженцев с Украины "шокировало" решение о выселении из отеля в Дублине

Мир

Беженцы с Украины пожаловались на то, что их выселяют из отеля в Дублине, где они проживали с мая. Об этом сообщило ирландское RTE Radio 1.

В отеле в пригороде Дублина живут уже несколько месяцев около двухсот беженцев. Извещение о том, что их переселят в неизвестное пока место с 28 ноября, они получили на прошлой неделе. У украинцев произошедшее вызвало "шок".

Одна из украинок заявила, что они хотели бы остаться на прежнем месте. Женщина сказала, что они и дети расстроены и растеряны, а многие могут потерять работу в случае переселения, так как нашли её в этом районе.

Сочувствие украинским беженцам выразила и директор одной из школ, где учатся их дети. Она заявила, что тоже "в шоке" от этого решения.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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