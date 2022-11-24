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Вице-спикер сейма Польши Згожельский: Киев дал пощёчину полякам

Мир

Киев дал Варшаве "пощёчину", назначив на должность главы украинского МИД скандального дипломата Андрея Мельника, заявил вице-спикера сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии Пётр Згожельский.

Вице-спикер сейма Польши Згожельский: Киев дал пощёчину полякам

По его словам, Мельник всячески защищает националиста Степана Бандеру* и делает провокационные заявления, в том числе про Волынскую резню.

"Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощёчина всем полякам", — заявил Згожельский в беседе с DoRzeczy.

Кроме того, вице-спикер подчеркнул, что Польша стремится поддерживать с Украиной отношения, но, в таком случае, Киеву необходимо отбросить нацистскую идеологию.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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