Пресс-секретарь Байдена устроила перепалку с журналистами на брифинге

Перепалку с журналистами в ходе брифинга устроила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Вопрос журналистки издания Daily Caller стал причиной разговора на повышенных тонах. Она поинтересовалась у главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что тот сделал для расследования происхождения коронавируса.

Пресс-секретарь американского президента отреагировала на это с нескрываемым раздражением, заявив, что не даёт слово "людям, которые кричат".

Жан-Пьер обрушилась с критикой на журналистку и обвинила её в неуважении к коллегам и гостю.

Однако вопрос о коронавирусе назвал обоснованным ещё один журналист. В ответ на это пресс-секретарь Байдена на повышенных тонах заявила, что сейчас не его очередь, и также дала ему гневную отповедь.