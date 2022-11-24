Перепалку с журналистами в ходе брифинга устроила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Вопрос журналистки издания Daily Caller стал причиной разговора на повышенных тонах. Она поинтересовалась у главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что тот сделал для расследования происхождения коронавируса.
Пресс-секретарь американского президента отреагировала на это с нескрываемым раздражением, заявив, что не даёт слово "людям, которые кричат".
Жан-Пьер обрушилась с критикой на журналистку и обвинила её в неуважении к коллегам и гостю.
Однако вопрос о коронавирусе назвал обоснованным ещё один журналист. В ответ на это пресс-секретарь Байдена на повышенных тонах заявила, что сейчас не его очередь, и также дала ему гневную отповедь.
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