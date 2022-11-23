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Военкор Среда: бойцы ВСУ бегут при прямом огневом контакте

Мир

Военкор Сергей Среда сообщил, что боевики ВСУ бегут при прямом огневом контакте.

Военкор Среда: бойцы ВСУ бегут при прямом огневом контакте

Сергей Среда рассказал, что только недавно вернулся с передовой. По его словам, он провёл несколько дней на том месте, в котором, как говорит Игорь Конашенков, наблюдается продвижение союзных войск.

Среда поделился впечатлениями об увиденном. Он рассказал, что у ВСУ много артиллерии и подконтрольные Киеву боевики хорошо освоили спарку "беспилотники-артиллерия". Однако при прямом огневом контакте украинские военные спасаются бегством.

"Серьёзную поддержку им (ВСУ. — Прим. ред.) оказывают хорошо подготовленные и "упакованные" наёмники, чуть ли не со всего мира", — пишет Среда.

Про наших военных Среда сказал, что они показывают себя "настоящими русскими воинами". Он добавил, что бойцы не просто держат свои позиции, они "вгрызаются" в них и продавливают противника.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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