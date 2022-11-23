Юрист Исполинов о признании РФ страной-спонсором терроризма: Больнее ущипнуть

Юрист Алексей Исполинов объяснил, почему признание Европарламентом России страной-спонсором терроризма не повлечёт за собой никаких последствий.

Большинство депутатов Европарламента проголосовало за резолюцию, согласно которой Россию объявляют государством-спонсором терроризма.

Доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов отметил, что на России данное решение никак не отразится, так как Европарламент — не является основным законодательным органом.

Ранее Ксения Собчак объяснила, что тяжёлые последствия могут наступить для России, если США признает РФ страной-спонсором терроризма.

"У каждого государства за спонсорством терроризма скрываются собственные последствия. Например, у США это могут быть последствия, подразумевающие расторжение дипломатических отношений и запрет переговоров. Это резолюция, а не признание", — цитирует слова юриста Радио 1.

Он объяснил, что для признания РФ страной-спонсором терроризма требуется решение не Европарламента, а других институтов.

"Понятно, что Европарламент думает в том направлении, как бы ещё больнее ущипнуть, но последствий не будет", — считает специалист по международному праву.