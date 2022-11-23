По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, успех спецоперации РФ на Украине несомненен.
В ходе разговора Пескова с представителями прессы один из журналистов спросил пресс-секретаря российского лидера, что он думает по поводу высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказавшего, что на будущее ОДКБ напрямую будет влиять успех спецоперации на Украине.
"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", — выразил своё мнение Песков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.