Песков выразил уверенность в успехе спецоперации

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, успех спецоперации РФ на Украине несомненен.

В ходе разговора Пескова с представителями прессы один из журналистов спросил пресс-секретаря российского лидера, что он думает по поводу высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказавшего, что на будущее ОДКБ напрямую будет влиять успех спецоперации на Украине.

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", — выразил своё мнение Песков.