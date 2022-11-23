Бизнесмен Малофеев: России нужно довести СВО до конца

По словам замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константина Малофеева, Россия не может остановиться на полпути в спецоперации на Украине. Ей придётся довести начатое до конца, иначе страну может накрыть волна террора.

Бизнесмен напомнил несколько примеров из истории, когда досрочно заключённый мир потом оборачивался для страны страшными последствиями. Именно поэтому эксперт убеждён, что Россия должна довести спецоперацию до конца.

"Я уверен, что когда большевики заключали Брестский мир, риторика о том, что мы сохраняем жизни людей и все устали от империалистической войны, тоже присутствовала. Последствия Брестского мира мы знаем — гражданская война. Можем вспомнить Хасавюртовские соглашения. Также присутствовала риторика сохранения мира. Мы пришли ко второй Чеченской войне. Поэтому все будет то же самое. После этого мира будут свои Хаттабы и Басаевы, которые к нам ворвутся", — сказал Малофеев в эфире программы "Дайте сказать".

Эксперт добавил, что в данном случае дело ещё усугубляется тем, что русские и украинцы внешне похожи, а поэтому пока сложно себе даже вообразить террористическую волну.