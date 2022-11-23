Кнутов об освобождении Херсона: "Сначала надо решить вопрос с Донбассом"

Прежде чем освобождать Херсон, нужно решить все вопросы на Донбассе. Об этом заявил военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов, комментируя Pravda.Ru потенциальное возобновление работы на Херсонском направлении.

Кнутов заявил, что прежде всего необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику (ДНР). Только после этого, по мнению эксперта, нужно думать об освобождении Херсонской и Запорожской областей.

"Вначале после Донбасса встанет вопрос об освобождении Запорожской области и только потом Херсонской". — сказал Кнутов.

Для того чтобы вести форсирование Днепра напрямую, нужно иметь достаточно много сил, плавсредств и очень мощную группировку. Это на сегодняшний день, по словам Кнутова, делать нецелесообразно. По его мнению, освобождение Донбасса является приоритетной задачей для освобождения российской армии.

"Поэтому для нас гораздо перспективнее и интереснее решить освобождение Донбасса. Тем более народ Донецкой и прилегающих к нему районов в течение уже 9 лет страдает от ежедневных обстрелов, гибнут мирные люди, разрушаются объекты социальной инфраструктуры", — сказал Кнутов.

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