Зеленский запросил срочное заседание СБ ООН из-за ракетных ударов в ходе СВО

Президент Украины Владимир Зеленский запросил срочное заседание СБ ООН из-за ракетных ударов в ходе СВО.

Зеленский сообщил, что дал указание постоянному представителю при ООН срочно собрать заседание Совета Безопасности. В постпредстве РФ заявили, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине назначено сегодня на 16:00 по местному времени (00:00 мск 24 ноября). Выступающим от Киева вновь заявлен Зеленский. Утверждается, что это является нарушением правил процесса.

Сегодня, 23 ноября, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В результате ракетного обстрела в некоторых районах наблюдаются проблемы с электроснабжение, водоснабжение и отопление. Позже в Сети был опубликован список регионов Незалежной, которые полностью или частично остались без электроснабжения. Среди них: Киев, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Луцк, Харьков, Днепропетровск, Львов, Полтава, Кривой Рог, Сумы, Ровно и Николаев.