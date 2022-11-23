Депутат ГД Чепа о признании РФ страной-спонсором терроризма: Мнение русофобов

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с Pravda.Ru высказался о резолюции Европарламента о признании России страной-спонсором терроризма

Представитель Госдумы заверил, что Россия отреагирует на данное решение, которое, по его словам, ещё больше осложняет непростые отношения с европейским Западом. От отметил, что дальнейшие контакты со многими странами остаются проблематичными.

Чепа считает, что решение Европарламента отражает мнение русофобских политиков, но не большинства людей.

"Такое решение отбросит возможные контакты, которые в какой-то мере создавались, потихонечку-потихонечку они выправлялись. Но такое решение очень осложнит дальнейшие контакты", — объяснил депутат.

Ранее Алексей Арестович объяснил, чем страшна для РФ резолюция Европарламента о признании России страной-спонсором терроризма.