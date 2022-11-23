RI: генерал Мороз, русский бог войны, добьёт ВСУ и НАТО

По прогнозам синоптиков, начиная со второй недели декабря в Европу придут морозы. И вот тогда, по мнению французского журналиста Бруно Бертеса, "ситуация на Украине в корне изменится".

"Именно тогда наступит время Путина и его, казалось бы, "медленный" подход к СВО проявят себя в полную силу", — написал он в статье, опубликованной на портале Reseau International.

По словам Бертеса, к началу зимы "объединённые силы" ВСУ и их союзников испытают на себе силу русского оружия, будучи не в состоянии — по вполне объективным причинам — противостоять на должном уровне.

Аналитический прогноз на декабрь

Массовый исход беженцев в Европу в то время, когда самой Европе будет чрезвычайно сложно справляться с кризисом в своих домах.

НАТО и США придется принять решение: остаться на Украине или уйти оттуда — "это приведёт к когнитивной перегрузке среди элиты НАТО, принимающей решения".

Оборудование и оружие, поставляемое Западом, не рассчитанное на эффективную работу зимой, "будет испытывать пиковый уровень отказов".

Давление на энергосистему Восточной Европы будет возрастать по мере разрушения энергосистемы Украины.

Наемники и солдаты НАТО столкнутся с падением морального духа (мороз, он такой).

Русские будут ждать на восточном берегу Днепра и систематически разрушать экономику и энергосистему Украины, вкупе с её способностью к ведению боевых действий.

Вывод Бертеса:

"К концу января СВО будет не чем иным, как операцией по зачистке остатков батальона "Азов*" — западные наёмники в основном покинут окопы. Украине — и, соответственно, НАТО — конец. Воткните в них вилку". "Наказание киевских фашистов продлится всю зиму. Дождитесь весны. В грязи Суровикин победит то, что осталось от истощенной, экономически и морально обанкротившейся Украины", - резюмирует французский журналист.