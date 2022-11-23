По прогнозам синоптиков, начиная со второй недели декабря в Европу придут морозы. И вот тогда, по мнению французского журналиста Бруно Бертеса, "ситуация на Украине в корне изменится".
"Именно тогда наступит время Путина и его, казалось бы, "медленный" подход к СВО проявят себя в полную силу", — написал он в статье, опубликованной на портале Reseau International.
По словам Бертеса, к началу зимы "объединённые силы" ВСУ и их союзников испытают на себе силу русского оружия, будучи не в состоянии — по вполне объективным причинам — противостоять на должном уровне.
Вывод Бертеса:
"К концу января СВО будет не чем иным, как операцией по зачистке остатков батальона "Азов*" — западные наёмники в основном покинут окопы.
Украине — и, соответственно, НАТО — конец. Воткните в них вилку".
"Наказание киевских фашистов продлится всю зиму. Дождитесь весны. В грязи Суровикин победит то, что осталось от истощенной, экономически и морально обанкротившейся Украины", - резюмирует французский журналист.
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