National Interest: президент РФ Путин победит Запад без ядерного оружия

Для одержания победы над Западом президенту РФ не нужно ядерное оружие, поскольку Владимир Путин обладает другими инструментами борьбы. Об этом сообщают аналитики американского журнала The National Interest.

Россия сдерживается от возможности применить ядерный удар и ведёт полномасштабную войну, которая включает в себя использование кибернетической силы, отключение энергии и атаки на инфраструктуру.

Путин позволил огромному количеству западной помощи попасть на Украину. При этом он ни разу не применял военную агрессию по отношению к западным странам. Кремль не воплотил в жизнь угрозы уничтожать военную технику на территории НАТО.