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Le Figaro: "Крым русский, он никогда не был украинским"

Мир

По мнению экс-депутата французского парламента Пьера Лелуша, пора уже признать, что Крым — это российская территория, и всегда ею была.

Le Figaro: "Крым русский, он никогда не был украинским"

"Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой", — сказал Лелуш в беседе с изданием Le Figaro.

Помимо этого, французский политик предложил определить посредством международного соглашения внешнеполитический статус Украины.

Лелуш выразил опасение, что если Киев согласятся принять в состав ЕС, Украина станет членом Запада, и европейцам придётся выполнять взятые на себя обязательства по её безопасности. При этом бывший депутат парламента Франции обратил внимание, что это обстоятельство ещё больше ухудшит отношения с Россией.

В результате есть вероятность, что Украина станет буферной страной, на территории которой борются внешние силы, как это случилось с Афганистаном. Лелуш выразил беспокойство, что такая перспектива окажется ловушкой для Европы.

"Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти", — добавил Лелуш.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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