Le Figaro: "Крым русский, он никогда не был украинским"

По мнению экс-депутата французского парламента Пьера Лелуша, пора уже признать, что Крым — это российская территория, и всегда ею была.

"Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой", — сказал Лелуш в беседе с изданием Le Figaro.

Помимо этого, французский политик предложил определить посредством международного соглашения внешнеполитический статус Украины.

Лелуш выразил опасение, что если Киев согласятся принять в состав ЕС, Украина станет членом Запада, и европейцам придётся выполнять взятые на себя обязательства по её безопасности. При этом бывший депутат парламента Франции обратил внимание, что это обстоятельство ещё больше ухудшит отношения с Россией.

В результате есть вероятность, что Украина станет буферной страной, на территории которой борются внешние силы, как это случилось с Афганистаном. Лелуш выразил беспокойство, что такая перспектива окажется ловушкой для Европы.

"Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти", — добавил Лелуш.