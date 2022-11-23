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Арестович: Навстречу российским ракетам летит резолюция Европарламента

Мир

Помощник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, чем страшна для РФ резолюция Европарламента о признании России страной-спонсором терроризма.

Арестович: Навстречу российским ракетам летит резолюция Европарламента

Украинский военный аналитик назвал решение Европарламента моральным. При этом он отметил, что резолюция представительного органа ЕС "открывает возможности для наложения более серьёзных санкций, чем были до сих пор".

"Навстречу российским ракетам летит резолюция Европарламента о признании РФ террористическим государством", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он рассказал, что у Украины появляются новые рычаги для ужесточения санкции против РФ.

"Но документ очень серьёзный и позволяет бить вторичными санкциями по тем государствам, которые хотели бы продолжать вести бизнес с террористами, как и раньше", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Владимир Зеленский высказался о признании РФ страной-споносором терроризма.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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