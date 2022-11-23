Зеленский о признании РФ страной-споносором терроризма: Россию нужно изолировать

Владимир Зеленский прокомментировал голосование Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Президент Украины горячо поддержал голосование депутатов представительного органа Евросоюза.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Он призвал принять более жёсткие меры к РФ.

"Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец её многолетней политике терроризма в Украине и мире", — выразил свою позицию глава Украины.

Ранее сообщалось, что за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма проголосовали подавляющее большинство представителей Европарламента.