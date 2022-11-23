Владимир Зеленский прокомментировал голосование Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Президент Украины горячо поддержал голосование депутатов представительного органа Евросоюза.
"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", — написал украинский лидер в своём микроблоге.
Он призвал принять более жёсткие меры к РФ.
"Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец её многолетней политике терроризма в Украине и мире", — выразил свою позицию глава Украины.
Ранее сообщалось, что за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма проголосовали подавляющее большинство представителей Европарламента.
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