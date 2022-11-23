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Безпалько назвал хамством призыв Кулебы к ЕС о поддержке Украины

Мир

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Европа устала поддерживать Незалежную.

Безпалько назвал хамством призыв Кулебы к ЕС о поддержке Украины

Безпалько назвал высказывание Кулебы откровенно хамским, отметив, что это на самом деле требование к Европе не со стороны Киева, а со стороны Вашингтона — непосредственного куратора Украины.

"Окрик через марионеточного персонажа, что нельзя отказываться от содержания Украины. Это требования Европе даже не со стороны Украины, а со стороны США, которые Украиной управляют", — сказал Безпалько в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в Европе всё чаще выражают недовольство падением уровня жизни, требуя от Киева согласиться на мирные переговоры с РФ, которые вернут всем нормальную жизнь. Вместо этого Кулеба говорит о том, что на нормальную жизнь европейцы не имеют права, и ЕС обязан содержать Украину, пока ей это нужно.

"Я такое высказывание могу оценить исключительно как хамское. США дают понять, что, поскольку Украина — это ценный антироссийский элемент, который пока работает, то его нужно содержать. Когда сломается — можно будет расслабиться, поскольку его просто не будет вовсе", — добавил Безпалько.

Ранее Кулеба заявил, что у Европы нет "никакого морального права" жаловаться на усталость от поддержки Украины, поскольку сами украинцы на усталость не жалуются.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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