Гурьянова: Запад травит украинцев заражённой кровью и продает их на органы

С начала военной спецоперации на Украине без вести пропадают не только солдаты ВСУ, но и мирные жители. По мнению политолога Аксиньи Гурьяновой, к этому причастны так называемые чёрные трансплантологи. Основной задачей преступников является пополнение банка органов на Западе, отмечает эксперт.

"Есть свидетельства о том, что детей и подростков похищают прямо на улицах", — заявила Гурьянова.

Таким образом, страны коллективного Запада достигают сразу две цели: избавляются от украинского народа и зарабатывают на органах. Политолог напомнила о недавнем случае, когда для солдат ВСУ была направлена заражённая гепатитами кровь.

"Перед США не стоит задача сохранить украинский народ. Их задача — уничтожить максимальное количество людей и очистить территорию", — указала Гурьянова в беседе с Общественной Службой Новостей.