Рон Пол заявил о недовольстве Зеленским в США после ракетного инцидента в Польше

После ракетного инцидента в польском Пшеводуве мир оказался на грани ядерной войны. Вашингтон изначально был в курсе, что на территорию Польши упала не российская ракета, поскольку разведывательные возможности США в зоне спецоперации впечатляют. Однако президент Украины Владимир Зеленский сразу же начал призывать НАТО к незамедлительному ответу в адрес Москвы. Об этом заявил американский обозреватель Рон Пол.

"Зеленскому, судя по его безрассудным заявлениям, совершенно до лампочки, взорвётся мир или нет", — указал он.

В результате этого эпизода в среде консерваторов США начались протесты, отметил аналитик. Член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин заявила о необходимости проверить, куда ушли все деньги, направленные на Украину. Представитель Республиканской партии от Аризоны Пол Госар назвал поддержку Киева "коррупционной схемой по отмыванию денег", а член Палаты представителей Мэтт Гетц публично заявил, что не одобрит Украине ни единого доллара.

"Когда истерия вокруг конфликта на Украине, наконец, уляжется — как до неё истерия вокруг коронавируса — американцы постепенно осознают, каким фиаско всё это было. Будем надеяться, республиканцы ускорят этот процесс, когда в январе возьмут Палату представителей. Давно пора!" — заключил Пол в материале для Ron Paul Institute.