Читатели Die Welt*: Украине нужен диалог с РФ вместо "пунктов несокрушимости"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры с Россией вместо создания "пунктов несокрушимости" на территории страны. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Die Welt*.

По их словам, украинцам нужен мир, а не пункты с бесплатной водой, мобильной связью и интернетом. Подписчики газеты убеждены: Киев не заинтересован в диалоге с Москвой. Как подчеркнули немцы, если бы Зеленский находился на стороне народа, то возобновил бы переговорный процесс ещё до начала холодного сезона.

"Он просто ждёт дополнительного финансирования от Запада", — отметил один из пользователей.

Другой комментатор назвал Зеленского "клоуном", пытающимся разрушить Украину.

Ранее украинский президент сообщил, что во всех регионах страны будут открыты более четырёх тысяч "пунктов несокрушимости", где население сможет получить необходимую поддержку в случае длительного отключения электроэнергии.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.