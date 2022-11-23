Официальный Вашингтон использует "ущербные" тезисы по украинскому вопросу, которые серьёзно затянули конфликт. Такое мнение выразил ветеран разведки США Пол Пиллар в статье для The National Interest.
По его словам, власти США не способны правильно оценивать краткосрочные и долгосрочные действия киевского режима. Он отметил, что многие решения Вашингтона в отношении Украины являются поспешными, так как их принимают на фоне сиюминутных изменений.
В качестве примера "ущербного" дискурса Пиллар привёл негативную реакцию американских законодателей на открытое письмо некоторых членов Конгресса США, которые призывали к возобновлению переговорного процесса и мирному урегулированию конфликта.
Кроме того, ветеран ЦРУ осудил западных журналистов, пытающихся разделить людей по всему миру на тех, кто выступает за или против представления помощи Киеву. Он также подчеркнул: США не должны полностью отвергать российские интересы, ведь конфликт можно завершить лишь совместно с Москвой.
"Откладывая диалог в надежде на боевые успехи, Вашингтон совершает ошибку", — считает Пиллар.
Ветеран разведки добавил, что безусловная вера Запада в победу киевского режима иллюзорна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.