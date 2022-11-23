Ветеран ЦРУ Пиллар: ущербные тезисы США в отношении Украины затянули конфликт

Официальный Вашингтон использует "ущербные" тезисы по украинскому вопросу, которые серьёзно затянули конфликт. Такое мнение выразил ветеран разведки США Пол Пиллар в статье для The National Interest.

По его словам, власти США не способны правильно оценивать краткосрочные и долгосрочные действия киевского режима. Он отметил, что многие решения Вашингтона в отношении Украины являются поспешными, так как их принимают на фоне сиюминутных изменений.

В качестве примера "ущербного" дискурса Пиллар привёл негативную реакцию американских законодателей на открытое письмо некоторых членов Конгресса США, которые призывали к возобновлению переговорного процесса и мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, ветеран ЦРУ осудил западных журналистов, пытающихся разделить людей по всему миру на тех, кто выступает за или против представления помощи Киеву. Он также подчеркнул: США не должны полностью отвергать российские интересы, ведь конфликт можно завершить лишь совместно с Москвой.

"Откладывая диалог в надежде на боевые успехи, Вашингтон совершает ошибку", — считает Пиллар.

Ветеран разведки добавил, что безусловная вера Запада в победу киевского режима иллюзорна.