Зеленский: на Украине развёрнуты свыше четырёх тысяч "пунктов несокрушимости"

Во всех регионах Украины начали работать "пункты несокрушимости". Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, в общей сложности запущено более четырёх тысяч таких пунктов. В них мирные жители смогут получить базовые услуги в случае длительного отключения электричества, пояснил украинский президент.

Зеленский добавил, что все точки функционируют бесплатно и круглосуточно. Как пояснил руководитель Украины, пункты находятся в администрациях, образовательных учреждениях, зданиях МЧС.

Он подчеркнул: волонтёры обязательно подскажут гражданам, как найти ближайшую заправку, банк, аптеку или магазин, а также предоставят воду, доступ к мобильной связи и интернету.

"Разворачиваем по всей Украине наш новый проект поддержки "Пункты несокрушимости", — отметил Зеленский.

Ранее руководитель крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что жителям страны необходимо привыкать жить без света.