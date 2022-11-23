Во всех регионах Украины начали работать "пункты несокрушимости". Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, в общей сложности запущено более четырёх тысяч таких пунктов. В них мирные жители смогут получить базовые услуги в случае длительного отключения электричества, пояснил украинский президент.
Зеленский добавил, что все точки функционируют бесплатно и круглосуточно. Как пояснил руководитель Украины, пункты находятся в администрациях, образовательных учреждениях, зданиях МЧС.
Он подчеркнул: волонтёры обязательно подскажут гражданам, как найти ближайшую заправку, банк, аптеку или магазин, а также предоставят воду, доступ к мобильной связи и интернету.
"Разворачиваем по всей Украине наш новый проект поддержки "Пункты несокрушимости", — отметил Зеленский.
Ранее руководитель крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что жителям страны необходимо привыкать жить без света.
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