GT: США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва экономики Евросоюза

Власти США воспринимают Североатлантический альянс в качестве ловушки, с помощью которой можно подорвать экономическую систему Евросоюза. Об этом пишет Global Times.

Эксперт по международным отношениям Ли Хайдун отметил в интервью газете, что Вашингтон пытается навязать антироссийскую стратегию некоторым европейским лидерам. По его словам, Евросоюз начинает испытывать зависимость от НАТО и США. Специалист считает, что это может привести к потере автономии ЕС.

"США вынашивают плохие намерения, они продолжают давить на государства, входящие в состав альянса", — сказано в материале.

В статье также отмечается, что Вашингтон постоянно требует от партнёров выделять больше денег на формирование оборонного бюджета НАТО. При этом обстановка в Европе, связанная с инфляцией и энергокризисом, создаёт препятствия для финансирования военного блока, подчёркивается в публикации.

Как поясняет GT, такая ситуация может привести к тому, что жители ЕС перестанут одобрять действия своих правительств, а США и НАТО получат новый рычаг влияния на руководство европейских государств.