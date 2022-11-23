Власти США воспринимают Североатлантический альянс в качестве ловушки, с помощью которой можно подорвать экономическую систему Евросоюза. Об этом пишет Global Times.
Эксперт по международным отношениям Ли Хайдун отметил в интервью газете, что Вашингтон пытается навязать антироссийскую стратегию некоторым европейским лидерам. По его словам, Евросоюз начинает испытывать зависимость от НАТО и США. Специалист считает, что это может привести к потере автономии ЕС.
"США вынашивают плохие намерения, они продолжают давить на государства, входящие в состав альянса", — сказано в материале.
В статье также отмечается, что Вашингтон постоянно требует от партнёров выделять больше денег на формирование оборонного бюджета НАТО. При этом обстановка в Европе, связанная с инфляцией и энергокризисом, создаёт препятствия для финансирования военного блока, подчёркивается в публикации.
Как поясняет GT, такая ситуация может привести к тому, что жители ЕС перестанут одобрять действия своих правительств, а США и НАТО получат новый рычаг влияния на руководство европейских государств.
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