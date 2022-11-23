DM: живущие на судне беженцы с Украины пожаловались на русскоязычный экипаж

Беженцам с Украины, которые живут на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, не понравился "русскоговорящий экипаж" и условия проживания. Об этом пишет The Daily Mail.

Таблоид уточняет, что более полутора тысяч украинцев были размещены в местном порту Лит из-за нехватки жилья для беженцев.

По информации издания, они жалуются на условия проживания, трудности с выплатами пособий и говорящий на русском языке экипаж судна, на котором их разместили.

Кроме того, беженцы заявили о трудностях образовательного процесса у детей, проблемах доступа к парковкам и низкую скорость Интернета.