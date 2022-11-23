Беженцам с Украины, которые живут на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, не понравился "русскоговорящий экипаж" и условия проживания. Об этом пишет The Daily Mail.
Таблоид уточняет, что более полутора тысяч украинцев были размещены в местном порту Лит из-за нехватки жилья для беженцев.
По информации издания, они жалуются на условия проживания, трудности с выплатами пособий и говорящий на русском языке экипаж судна, на котором их разместили.
Кроме того, беженцы заявили о трудностях образовательного процесса у детей, проблемах доступа к парковкам и низкую скорость Интернета.
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