Боррель признал, что ЕС не удается переманить на свою сторону страны ЦА

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что союз между государствами Центральной Азии и Москвой слишком силён и Брюссель не сможет просто взять и вклиниться между ними.

Политик опасается, что Запад, даже несмотря на сделанные громкие заявления, будет и дальше наблюдать, как государства СНГ продолжают успешно наращивать диалог с Россией, пишет Telegram-канал "Sputnik Таджикистан".

Публичное заявление Борреля свидетельствует о том, что Евросоюз признает, что культурные и политические связи между РФ и республиками Центральной Азии очень тесны.