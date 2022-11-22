Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что союз между государствами Центральной Азии и Москвой слишком силён и Брюссель не сможет просто взять и вклиниться между ними.
Политик опасается, что Запад, даже несмотря на сделанные громкие заявления, будет и дальше наблюдать, как государства СНГ продолжают успешно наращивать диалог с Россией, пишет Telegram-канал "Sputnik Таджикистан".
Публичное заявление Борреля свидетельствует о том, что Евросоюз признает, что культурные и политические связи между РФ и республиками Центральной Азии очень тесны.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.