Чехии следует поддерживать высокую боевую готовность. Есть вероятность возникновения крупного военного конфликта с Россией. Об этом заявил глава Генштаба чешской армии Карел Ржека, сообщает Irozhlas.
По его мнению, армия страны должна сохранить опыт контртеррористических операций и быть готовой к масштабным войнам против превосходящего противника.
"Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год", — слова военачальника приводит телеканал Česká televize.
Ржека считает, что вечный мир превратился в утопию, а вероятность войны в Европе стала реальностью. Он отметил готовность чешской армии к боевым действиям с первой минуты при военном конфликте с РФ.
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