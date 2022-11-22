Глава Генштаба армии Чехии Ржека призвал готовиться к военному конфликту с РФ

Чехии следует поддерживать высокую боевую готовность. Есть вероятность возникновения крупного военного конфликта с Россией. Об этом заявил глава Генштаба чешской армии Карел Ржека, сообщает Irozhlas.

По его мнению, армия страны должна сохранить опыт контртеррористических операций и быть готовой к масштабным войнам против превосходящего противника.

"Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии. Это высшая задача армии и на следующий год", — слова военачальника приводит телеканал Česká televize.

Ржека считает, что вечный мир превратился в утопию, а вероятность войны в Европе стала реальностью. Он отметил готовность чешской армии к боевым действиям с первой минуты при военном конфликте с РФ.