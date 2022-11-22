ПВО отразили атаки ещё пяти беспилотников над Севастополем

Согласно сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские ПВО пресекли атаки ещё пяти беспилотников над городом.

Развожаев рассказал, что ПВО сбили два дрона, направлявшиеся к Балаклавской ТЭС. Ещё три БПЛА были сбиты над Чёрным морем.

"Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что никаких пострадавших, а также повреждений либо возгораний гражданских объектов в городе нет.

Ранее Развожаев сообщил, что Крым атакуют беспилотники, а в Севастополе работают системы ПВО.

Вечером городские власти проинформировали об остановке пассажирского морского транспорта, но позже он был вновь запущен.