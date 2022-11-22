Согласно сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские ПВО пресекли атаки ещё пяти беспилотников над городом.
Развожаев рассказал, что ПВО сбили два дрона, направлявшиеся к Балаклавской ТЭС. Ещё три БПЛА были сбиты над Чёрным морем.
"Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось.
Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что никаких пострадавших, а также повреждений либо возгораний гражданских объектов в городе нет.
Ранее Развожаев сообщил, что Крым атакуют беспилотники, а в Севастополе работают системы ПВО.
Вечером городские власти проинформировали об остановке пассажирского морского транспорта, но позже он был вновь запущен.
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