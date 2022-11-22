В США недовольны тем, что Байден и Зеленский не хотят заканчивать конфликт

В США всё чаще звучит мнение, что политика Вашингтона в отношении Украины должна быть пересмотрена в сторону большей рациональности.

Так, в журнале Newsweek вышла статья, в которой обозреватель Джонатан Тобин выразил осуждение действиями лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, которые всеми силами затягивают украинский конфликт.

Тобин обвинил Байдена в том, что он желает лишь одного — поражения России, а о последствиях этого не слишком задумывается.

"Администрация Байдена больше беспокоится о том, чтобы конфликт не закончилась ничем, кроме безоговорочного поражения России, чем о предотвращении распространения столкновения. Байден по-прежнему поощряет решимость Зеленского продолжать борьбу и ожидает, что американский народ согласится заплатить за это", — написал Тобин.

Автор напомнил мнение председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, сообщившего, что у Украины почти нет шансов вернуть себе все свои прежние территории, ставшие теперь российскими. На основании этого Тобин считает, что политику США в отношении Киева необходимо менять.