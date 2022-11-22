RI: Россия может разговаривать с Западом с позиции силы по трём причинам

У России есть причины, по которым она может себе позволить разговаривать с Западом с позиции силы, отмечается в материале французского издания Reseau International (RI).

В статье отмечается, что США и Евросоюз представляют пытаются представить дело так, будто Россия находится в невыгодном положении. Однако на самом деле у Москвы есть преимущества.

Первое: антироссийские санкции не сработали. Попытки разорить Россию оказались провальными, страна зарабатывает приличные средства на экспорте энергоресурсов.

Так что те, кто собирался "поставить Россию на колени", делают это за свой счёт, учитывая энергокризис в Европе, говорится в материале французского издания (перевод "ПолитРоссия").

Второе: потерпела крах попытка международной изоляции России. Хотя на Западе рассчитывали, что против России выступит весь мир, но этого не произошло.

Третье: в ходе специальной военной операции Россия установила контроль над примерно 20 процентами бывшей украинской территории. В материале французского издания отмечается — в Вашингтоне начинают понимать, что украинцы никогда не вернут под свой контроль Донбасс и Крым.

И в то же время финансирование Украины становится всё более тяжёлой ношей для западных государств, которые испытывают экономические проблемы.

Всё это, отмечается в материале французского издания, позволяют России разговаривать с Западом с позиции силы. Даже если Соединённые Штаты и Евросоюз не желают этого признавать.