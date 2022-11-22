Юрист и политолог Игорь Семеновский прокомментировал Pravda.Ru обращение Госдумы к парламентам мира с призывом осудить расстрел российских военнопленных.
"От Запада не стоит ожидать позитивной реакции. Но если не реагировать нам самим на подобные инциденты, то ситуация будет становится ещё хуже. Обращение к парламентам мира — это возможность в многосторонних форматах парламентского общения заявить позицию РФ по данному вопросу", — заявил Семеновский.
Тем не менее, какой-то определённый эффект возможен, поскольку весеннее голосование в Генассамблее ООН по вопросу российской спецоперации существенно отличается от результатов осеннего голосования, считает Семеновский.
При этом политолог призвал не ожидать, что недружественные России государства как-то кардинально поменяют свою позицию.
"Они будут продолжать гнуть линию про Бучу, про Купянск и про ряд других городов, что там Россия какие-то зверства устраивает", — отметил юрист.
Ранее депутаты Госдумы призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима и привлечь виновных к ответственности.
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